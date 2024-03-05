'Ali Yerlikaya'nın böylesi bir atamayı imzalaması ilginç, piyango oldu'

T24 yazarı Tolga Şardan, emniyetteki son atamaları köşesine taşıdı.

Mersin'de ortaya çıkarılan makaron kaçakçılığı olayıyla bağlantılı olarak görevden alınan İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın yerine Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün atandığını, Karabörk'ün makamına ise Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın getirildiğini hatırlatan Şardan, şöyle devam etti:

"Aydın'la ilgili kısa bir bilgi vereyim. Soylu döneminde, Servet Yılmaz'ın ekibi olarak önce Hakkari'ye atandı. Buradaki görevini tamamladıktan sonra batıya atanmayı beklerken ilginç bir atamayla bu kez Van Emniyet Müdürü oldu.

Soylu'nun ekibine yönelik kadro tasfiyesi yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın böylesi bir atamayı imzalaması ilginç. Merkeze alınmayı bekleyen Aydın'ın, Kayseri Emniyet Müdürü atanması, bir bakıma piyango oldu kendisine."

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