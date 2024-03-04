İsmail Saymaz'dan MHP'li başkanın Ebu Cehil çıkışına sert yorum: AKP, MHP'yi dönüştürmüş...

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir'in toplumun yarısını ötekileştiren sözlerini eleştirdi.

MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, Cumhur İttifakı'na oy isterken, skandal denilebilecek ifadeler kullandı.

Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlerin Ebu Cehil'in tarafında olduğunu belirten Bedir, şunları söyledi:

"Arkadaşlar biz kimiz biliyor musunuz? Kısacası; biz Allah’ın resulü Peygamber efendimizin yanındaki sahabeleriz. Biz kimiz? Biz Selçuklu devletinin ahileriyiz. Biz kimiz? Biz Osmanlı Devletinin Alpleriyiz. Biz kimiz? Biz Türkiye Cumhuriyetinin Mehmetleriyiz. Cumhur İttifakı bu arkadaşlar, dünyada 2 yol var. 2 yolun biri Allah’ın resulüne doğru giden yoldur. Diğer yolda Ebu Cehil’e giden yoldur. Tercih sizin, sizler ister Ebu Cehil’in yoluna gideceksiniz, isterse Allah’ın resulü Peygamber efendimizin izinden gidersiniz. Biz ülkücüler olarak bizim yolumuz belli. Allah bir peygamber hak kitabımız Kuranı kerim hedefimiz Turan sloganımız ya Allah bismillah Allah-u Ekber diyen bir hareketin mensuplarıyız biz Cumhur İttifakının bir parçasıyız. Biz Cumhur ittifakını en yüksek oranda seçeceğiz bu da bizim sözümüz genel başkanımıza. Genel başkanımızın sözünü kesinlikle yere düşürmeyeceğiz, en yüksek oyu almaya çalışacağız."

SAYMAZ: AKP MHP'Yİ DÖNÜŞTÜRMÜŞ OLACAK Kİ...

Temel Bedir'in sözlerine X hesabından tepki gösteren İsmail Saymaz, "MHP’liler din istismarına girişmezlerdi. AKP ile girdikleri ittifak onları dönüştürmüş olacak ki…" dedi.

Saymaz'ın sözleri şöyle:

"MHP’liler din istismarına girişmezlerdi. AKP ile girdikleri ittifak onları dönüştürmüş olacak ki… MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, Cumhur İttifakını peygamberimizin sahabelerine, muhalefeti Ebu Cehil’e eş tuttu. Dini değerleri siyaset pazarında bozdurmaya değer mi?"

MHP’liler din istismarına girişmezlerdi.

AK Parti ile girdikleri ittifak onları dönüştürmüş olacak ki…

MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, Cumhur İttifakını peygamberimizin sahabelerine, muhalefeti Ebu Cehil’e eş tuttu.

Dini değerleri siyaset pazarında bozdurmaya değer mi? pic.twitter.com/mTHCe9av5L — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem