AKP'deki son gelişmeler: 'Erdoğan radikal kararlar almaya başladı'

2018'deki seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında oylarında belirgin bir düşüş yaşandığı görülen ve bunun sonucu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) koltuk sayısı 28 azalan iktidar partisinde gündem; 'kadro değişimi.'

Parti sayısal olarak en çok oyu, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya gibi Türkiye'de en yoğun nüfusa sahip büyükşehirlerde kaybetmişti. Siyaset bilimciler bu durumda genel olarak 'işsizlik', 'geçim sıkıntısı' ve 'barınma sorunları' gibi ekonomik koşulların etkili olduğu görüşünde.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın radikal kararlar almaya başladığını söyledi. İlk olarak seçimlere giden süreçte önce üç dönem vekillik yapan isimlerin listeye konmadığını dile getiren gazeteci, kabinede de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hariç bakanların tamamının değiştiğine dikkati çekti.

Burhan, yeni bilgi olarak okurlarıyla şunları paylaştı:

"Asıl büyük değişim MKYK'da yaşanacak. Cumhurbaşkanımız MKYK'nın yüzde 80’ini değiştirecek. Yeni döneme yeni yüzlerle gidecek. Türkiye yüzyılına genç ve dinamik isimlerle yürüyecek. Kendi alanlarında başarılı olan genç isimlere yer verecek. Başkanlık divanı yenilenecek. Burada da yeni isimler olacak.

'CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR'

Büyük kongre yapıldıktan sonra il ve ilçe kongreleri yapılacak. Bu karar da çok isabetlidir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde başarılı olamayan il ve ilçe başkanları değişecek. Gerek seçim işleri başkanlığında gerekse teşkilat başkanlığında ciddi bir çalışma yapılıyor. Rakamlar ortaya dökülüyor. Bırakın il ve ilçeleri mahalleler bile masaya yatırıldı. Nerede az oy alındı. Nerede başarısız olundu bu konuda ciddi bir çalışma var.

'HALKTAN KOPAN, KİBİR ABİDESİ TİPLER GİDECEK'

İl ve ilçelerde çok büyük bir değişim geliyor. Başarılı olanlar kalacak oy düşüren il ve ilçe başkanları değişecek. Halktan kopan, kibir abidesi tipler gidecek. Halka ve Hakk'a hizmet etmeyi görev edinmiş isimler gelecek."