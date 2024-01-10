AKP'de yeni durum: 'Murat Kurum, Erdoğan'a rağmen aday gösterilmiş olabilir'

Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler için hem iktidar hem muhalefet kanadı çalışmalarını hızlandırdı. Adaylar birer birer belli olurken, belki de sürecin en önemli ayağını oluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yarışın adı "Ekrem İmamoğlu VS Murat Kurum" oldu.

2019'da İmamoğlu'na karşı seçimi iki kez kaybeden AKP, aday olarak bu sefer 'kentsel dönüşümdeki tecrübelerini' gerekçe göstererek eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'u çıkardı.

Geçtiğimiz cumartesi gününe kadar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şansının daha yüksek olduğu, Kurum'un ise 'üçüncü seçenek' olduğu konuşuluyordu. Dolayısıyla gelişme, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Genel Direktörü Azad Barış, VOA Türkçe'ye İstanbul özelindeki dengeleri değerlendirirken dikkati çeken bir yorumda bulundu.

'BU BİZE BİR ŞEY GÖSTERİYOR'

Murat Kurum'un eldeki en güçlü aday olmadığı ve Erdoğan'ın onun adaylığına onay vermek durumunda kaldığı iddiasını dile getiren Barış, şöyle konuştu:

"Sahada son dönemde Ali Yerlikaya ismi öne çıkıyordu. Murat Kurum tali duruma düşmüştü. Mevcut Fatih Belediye Başkanı da ortaya çıktı. İstanbul, Erdoğan için neredeyse cihatla eş değer bir seçim. Bu bize bir şey gösteriyor. AK Parti içinde sanıldığı gibi her şey bir yerden artık karara bağlanmıyor. Erdoğan sonrası sürecin tartışmaları çoktan başlamış ve İstanbul'un adayıyla birlikte bence netlik kazandığı görülüyor.

'ERDOĞAN'A RAĞMEN BU ADAYIN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Çünkü kolektif yahut da ortak bir rızayla aday çıkmadı. Erdoğan'a rağmen bu adayın çıktığını düşünüyorum. İstanbul’da iki kez İmamoğlu’na (karşı) kaybeden Erdoğan tabii ki kendisi sahaya inecek ama daha güçlü bir adayla sahaya inmek istiyordu bence ama engellendi."

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