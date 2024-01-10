Kulis: Erdoğan ve Bahçeli, Can Atalay'la ilgili talimat verdi; gözler Numan Kurtulmuş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanlığı'ndan 'Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği' ileri sürülüyor.

Son Güncelleme:
Kulis: Erdoğan ve Bahçeli, Can Atalay'la ilgili talimat verdi; gözler Numan Kurtulmuş'ta

Hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazdıran Gezi davasında tutuklanan ve geçtiğimiz 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilmesine karşın halen serbest bırakılmayan avukat Can Atalay'la ilgili 'belirsizlik' sürüyor.

Süreç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kere hak ihlali kararı vermesi, ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde dosyayı Yargıtay 3. Dairesi'ne göndermesiyle hukuk krizine döndü. Daire, AYM kararının tanımadı.

Atalay, halen cezaevinde bulunuyor.

Kulis: Erdoğan ve Bahçeli, Can Atalay'la ilgili talimat verdi; gözler Numan Kurtulmuş'ta - Resim : 1

Bununla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 16 Ocak'taki önemli gündem başlıklarından birinin 'Can Atalay kararının okutulması' olduğu belirtiliyor.

Yargıtay, Atalay'ın tahliyesi talebini geri çevirerek milletvekilliğinin düşürülmesi için TBMM'ye yeniden yazı göndermişti.

Dairenin kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargıtay’ın şerefli hakimlerini yürekten kutluyoruz" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum da "AYM malul olmuş bir yapıdır" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

GÖZLER NUMAN KURTULMUŞ'A ÇEVRİLDİ

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli’nin, TBMM Başkanlığı'ndan "Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği" konuşuluyor.

Ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce de kararın okutulması yönündeki görüşler karşısında 'yargı sürecinin tamamlanmasını beklemekten yana tavır almıştı.'

TBMM Genel Kurulu’nda Atalay hakkındaki kararın okutulması sonrası, Atalay’ın milletvekilliği de düşmüş olacak.

TBB'den Can Atalay açıklaması: Siyasi hesaplarla yargının esir alınmasına izin vermeyeceğizTBB'den Can Atalay açıklaması: Siyasi hesaplarla yargının esir alınmasına izin vermeyeceğizGüncel

Etiketler
Can Atalay Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
ING Bank'ın emekli promosyonu belli oldu! Bankalar arasındaki yarışta son durum ING Bank'ın emekli promosyonu belli oldu! Bankalar arasındaki yarışta son durum
'Yarı zamanlı başkan' polemiğine son nokta koyuldu: Erdoğan ve İmamoğlu'nun izin yaptığı gün sayısı ortaya çıktı, fark büyük Erdoğan ve İmamoğlu'nun izin yaptığı gün sayısı ortaya çıktı: Fark büyük
Fatih Camii'nde imamı ve araya girmek isteyen kişiyi bıçaklamıştı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı! Fatih Camii'nde imamı ve araya girmek isteyen kişiyi bıçaklamıştı: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
Kabineyi toplamadı, toplantıya katılmadı: Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı, Erdoğan ne yapıyor? Kulislerde konuşulanlar ortaya çıktı: Erdoğan ne yapıyor?
Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! İşte sokak usulü pişirmenin sırrı Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! İşte sokak usulü pişirmenin sırrı
AKP Antalya'da el artırmaya hazırlanıyor: 'Kabinedeki yerini koruyan iki bakandan biriydi, sahaya sürülebilir' 'Kabinedeki yerini koruyan iki bakandan biriydi, sahaya sürülebilir'
ÇOK OKUNANLAR
Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi! Kar İstanbul'un kapısına dayandı: İkinci dalga için tarih verildi!
Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır Ahmet Ercan'dan korkutan açıklama: Mutlaka bu bölgede yıkıcı deprem olacaktır
Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Yağışlar çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası' İslam Memiş, yatırımcıyı uyarıp rakam verdi: 'Bu hafta fırsat haftası'
Kıvanç ve Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Borcu borçla kapatmaktaydım' Kıvanç ve Beril Talu'nun ifadeleri ortaya çıktı: 'Borcu borçla kapatmaktaydım'