AK Parti’nin 25. Yıl Logosu Tanıtıldı, Logoda Hangi Simgeler Var? İşte Detaylar

AK Parti, 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel logoyu kamuoyuyla paylaştı. Logoda Türk bayrağından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Ayasofya'dan yerli savunma sanayisi araçlarına kadar birçok simge yer aldı.

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AK Parti’nin 25. Yıl Logosu Tanıtıldı, Logoda Hangi Simgeler Var? İşte Detaylar
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001 yılında kurulan AK Parti, 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan özel logoyu paylaştı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır'" ifadeleriyle yapılan paylaşımda yeni logo kamuoyuna tanıtıldı.

AK Parti’nin 25. Yıl Logosu Tanıtıldı, Logoda Hangi Simgeler Var? İşte Detaylar - Resim : 1

LOGONUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Paylaşılan logoda, 25 rakamının içine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayisi araçları ile sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını temsil eden çeşitli figürler işlendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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