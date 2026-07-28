AK Parti’nin 25. Yıl Logosu Tanıtıldı, Logoda Hangi Simgeler Var? İşte Detaylar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001 yılında kurulan AK Parti, 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan özel logoyu paylaştı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır'" ifadeleriyle yapılan paylaşımda yeni logo kamuoyuna tanıtıldı.

LOGONUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Paylaşılan logoda, 25 rakamının içine Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ayasofya, köprü, yerli yüksek hızlı tren, yerli otomobil, yerli savunma sanayisi araçları ile sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarını temsil eden çeşitli figürler işlendi.

Kaynak: Haber Merkezi