AFP'den Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan'ın rakibi, bir tabuyu yıktı

Fransa'da yayın yapan AFP, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuyla Türkiye’de siyasi bir tabuyu yıktığı' yorumunu yaptı.

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AFP'den Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan'ın rakibi, bir tabuyu yıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi.' notuyla paylaştığı video, Fransa basınına da yansıdı. Ülkenin önde gelen kuruluşlarından AFP, konuyla ilgili haberinde "Erdoğan'ın rakibi, Alevi olmak ile ilgili konuşarak bir tabuyu yıktı" ifadesine yer verdi. 

AFP, ana muhalefet partisi liderinin şimdiye dek 25 milyon kez görüntülenen videosu ve 88 milyondan fazla kez görüntülenen tweetine ilişkin haberinde, Kılıçdaroğlu'nun 'Sünni ağırlıklı bir ülkedeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta bir Alevi'yi cumhurbaşkanı seçmeye hazır olmadığı yönündeki dillendirilmeyen endişeyi ele aldığı' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki Alevilerin ayrımcılık ve ibadethanelerine saldırılar sebebiyle kimliklerini gizli tutma eğiliminde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevileri 'yeni bir din icat etmek' ile suçladığını hatırlatan AFP, "Kılıçdaroğlu, Alevi kimliğini hiç gizlemedi, ancak nadiren bu konu hakkında detaylıca konuşmuştu" gözlemini paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun video mesajının cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine bir aydan az süre kala ülkede bir sansasyon yarattığını aktaran AFP, İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını hatırlatarak, "Ancak, diğerleri bunu açıkça dile getirdiği için Kılıçdaroğlu’nu tebrik etti" dedi.

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