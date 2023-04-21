MEB vazgeçmiyor: Cemil Kılıç'ın görevine dönüş kararına iptal

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç kararını hukuk mücadelesiyle iptal ettiren Cemil Kılıç, Bakanlığın itirazı üzerine kararın bir üst mahkemede bozulduğunu duyurdu.

MEB vazgeçmiyor: Cemil Kılıç'ın görevine dönüş kararına iptal

İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, dinci çevrelerin hedef haline getirmesi üzerine geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti.

Kılıç'la ilgili bir süre önce ihraç kararı yargı tarafından bozulmuş ve görevine dönüş kararı verilmişti. 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kılıç, söz konusu kararın ardından MEB'in kendisini göreve başlatmadığını ve karara ilişkin bir üst mahkemeye başvurarak göreve dönüş kararını iptal ettirdiğini duyurdu.

Kılıç'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bir süre önce yargı, görevime dönüş kararı vermişti. Ancak MEB göreve başlatmadı, bir üst mahkemeye başvurup 3 gün içinde dönüş kararını iptal ettirdi. Açıkçası deyim yerindeyse YENİDEN İHRAÇ edildim. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

MEB vazgeçmiyor: Cemil Kılıç'ın görevine dönüş kararına iptal - Resim : 1

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