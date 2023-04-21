Demirtaş: 'Bu bayram büyük değişimi getirsin'

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkçe ve Kürtçe sesli mesajla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Demirtaş: 'Bu bayram büyük değişimi getirsin'

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ramazan Bayramı üzerine sesli mesaj paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, Türkçe ve Kürtçe sesli mesajla Ramazan Bayramı’nı kutladı.

“Değişim” mesajı veren Demirtaş, "Bu bayram; bolluk, bereket ve barışa vesile olsun, büyük değişimi getirsin. Hayırlı bayramlar. Cejna we pîroz be. Roşanê şima bimbarek bo" dedi.

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Selahattin Demirtaş HDP 2023 seçim
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