AFAD müdürü 'geç kalmadık' dedi, Mehmet Akif Ersoy itiraz etti

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Geç kalma gibi bir şey söz konusu değil" deyince Habertürk'te program sunucusu Mehmet Akif Ersoy "Enkaza müdahale biz gittiğimizde henüz yapılmamıştı" dedi.

AFAD müdürü 'geç kalmadık' dedi, Mehmet Akif Ersoy itiraz etti

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Habertürk TV canlı yayınına bağlanarak depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Geç kalma gibi bir şey söz konusu değil. Bir afete nasıl müdahale edilmesi gerekiyorsa ilk andan itibaren bu yapılmıştır. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. AFAD merkezi yerleşkede 7/24 konaklayan biri olarak söylüyorum, 5 dakika içerisinde devletin bütün kurumları burada toplanmış durumda. Şunu tartışmaktan artık lütfen vazgeçelim" açıklamasında bulundu.

Tatar'ın sözlerinin ardından program sunucusu Mehmet Akif Ersoy şunları söyledi:, "Şunu derseniz bize 'Biz bu süreci atlatıp ondan sonra eksiklerimizi konuşalım' hay hay baş üstüne. Ama 'Geç kalmadık hiçbir şekilde' diyorsanız... Enkaza müdahale biz gittiğimizde henüz yapılmamıştı. Orada AFAD'ın merkezi de zarar görmüştü. Müdahale edecek olanların zaten depremzede olduğu konuşuldu. Hatay'da da Kahramanmaraş'ta da, Adıyaman'da da benzer durumlar vardı."

Tatar, "Şunu demeye çalışıyorum. 110 bin kilometre alana yayılmış bir etki alanından bahsediyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyaya hakikaten müdahale kolay değil. Ülkenin bütün bileşenleri devletin imkanlarını kullanarak bölgeye ulaştılar. Süreç sonuçlandıktan sonra her kurum da kendi içerisindeki özeleştirilerini yaparlar. Ama şu aşamada sizden tek ricamız, bu sürece çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip katkı sunmak zorunda. Artçı depremler devam ediyor" diye yanıt verdi.

Etiketler
Deprem
Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile Hem zeki hem kararsız olan 3 burç insanı. Onlarla yola çıkmak tam bir çile
Emniyet’te ‘zorunlu bağış’ iddiası: ‘Dekont ile gönüllülük’ olur mu? Emniyet’te ‘zorunlu bağış’ iddiası: ‘Dekont ile gönüllülük’ olur mu?
İlişkilerde en cimri 3 burç insanı.. Elleri ceplerine hiç gitmiyor İlişkilerde en cimri 3 burç insanı.. Elleri ceplerine hiç gitmiyor
Deprem anları polis telsizinde: "Binalar çöktü, patlamalar oluyor" "Binalar çöktü, patlamalar oluyor"
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni
3 mucize kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı
Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi! Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı: "Bütün bütçeyi harcasak bile..." İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı