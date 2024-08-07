Adana Depremi Korkuttu! İşte Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler

Adana'da meydana gelen peş peşe depremler Adana'daki fay hatlarını gündeme getirdi. TÜBİTAK'ın Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu'nun çalışmasında Adana'daki fay hatları ve riskli bölgeler yer alıyor. Rapora göre Adana'da 3 riskli fay hattı bulunuyor.

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Adana Depremi Korkuttu! İşte Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler

Adana'da bu sabah (7 Ağustos 2024) peş peşe meydana gelen ve en büyüğü 4.6 olarak kaydedilen depremler bölgenin risk durumunu yeniden gündeme getirdi.

TÜBİTAK'ın Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu'nun çalışmasında Adana'daki fay hatları ve riskli bölgeler yer alıyor. Buna göre Anada'daki fay hatları ve riskli bölgeler şöyle:

Karataş (Adana) – Osmaniye (Adana) Fay Zonu: Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş-Osmaniye arasında, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel çok sayıda KD-GB genel gidişli faylar, Karataş-Osmaniye fay zonu olarak adlandırılmıştır. Kıyıya paralel uzanan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilerler. Bu zon içinde, KD bölümde Yumurtalık fayı, kuzey bölümde ise Karataş fayı yer alır.

Adana Fayı: Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır. Sarımazı-Ceyhan arasında yer yer sıçramalar yapan fay, genelde düzgün ve dar bir hat boyunca uzanır. Fay, Karataş civarında birbirine paralel parçalar halinde denizin içinde devam eder. Morfolojik verilere göre ve Yumurtalık fayına paralel uzanmasına bağlı olarak, fayın düşey bileşenli doğrultu atımlı olabileceğini ileri sürmektedirler.

Yumurtalık (Adana) Fayı: Yumurtalık-Karagedik arasında, 62 km uzunlukta, birbirine paralel çok sayıda paraçalardan oluşan KD-GB gidişli faylar, Yumurtalık Fayı olarak adlandırılmıştır. Yumurtalık-Ümraniye arasında, 25 km'lik bölümünde morfolojik olarak çok belirgin olan fay, kıyıya paralel olarak uzanmaktadır. Morfolojik verilere bağlı olarak, fayın açılma bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı faylanma karakterinde olduğunu ileri sürmektedir.

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