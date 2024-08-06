Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Seçilen Yahya Sinvar Kimdir?

1962 doğumlu olan Yahya Sinvar, Hamas'ın yeni lideri oldu.

Yahya Sinvar, bu göreve gelmeden önce, Hamas'ın Gazze Şeridi liderliği görevini üstleniyordu.

7 Ekim saldırılarının arkasındaki isim olarak gösterilen Yahya Sinvar'ın, İsrail'in yoğun bombardımanına rağmen hala hayatta olduğu ve Gazze'deki tünellerde saklandığı düşünülüyor.

İsrail, başına koyduğu 400 bin dolarlık ödüle rağmen Sinvar'ı yakalamayı veya öldürmeyi başaramadı.

Sinvar'ın liderlik tarzı, Haniye'nin diplomatik yaklaşımından farklı olarak daha agresif ve radikal olarak biliniyor.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Hamas’ın yeni lideri olarak karşımıza çıkıyor.

1962 yılında Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda dünyaya gelen Yahya Sinvar, Hamas’ın kurucu üyelerinden biri olarak örgütün şekillenmesinde önemli bir rol aldı.

1980’lerin sonlarında Hamas’a katılan Sinvar, kısa sürede örgütün güvenlik kolunun başına geçti.

1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.

Hapishane yılları, Sinvar’ın ideolojisini pekiştirdi. Eski İsrail istihbarat yetkilisi Michael Koubi’ye göre Sinvar, sorgulamaları sırasında Filistinli muhbirleri öldürmekle övünüyordu. Bu süreç, onun Hamas içindeki sert ve uzlaşmaz imajını güçlendirdi.

2017 yılında Hamas’ın Gazze lideri seçilen Sinvar, örgütün askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile siyasi kanadı arasında köprü görevi gördü. Bu pozisyonu, onu Hamas’ın en etkili figürlerinden biri haline getirdi.

İsrail ile herhangi bir uzlaşıyı reddeeden Sinvar, militanlarına daha fazla İsrail askeri yakalamaları çağrısında bulunmuştu.

Haniye’nin aksine Sinvar, sahada operasyonel deneyime sahip. Bu, örgütün askeri kanadı üzerinde daha fazla etki sahibi olmasını sağlıyor.

HAMAS, SİNVAR İLE DAHA SERT BİR ÇİZGİYE Mİ KAYACAK?

Hamas içinde Sinvar’ın yükselişi, örgütün daha sert bir çizgiye kayabileceğinin işareti olarak görülüyor. Bu, İsrail ve uluslararası toplumla olası müzakereleri zorlaştırabilir. Öte yandan, Sinvar’ın pragmatik yönü de vurgulanıyor. Bazı analistler, onun “aşırı derecede sert ama aynı zamanda acımasızca pragmatik” olduğunu belirtiyor.

ÖRGÜTÜN ULUSLARARASI BAĞLANTILARINI ZAYIFLATABİLİR

Haniye’nin ölümü, Hamas’ın dış ilişkilerini etkileyeceği öngörülüyor. Sinvar’ın daha içe dönük profili, örgütün uluslararası bağlantılarını zayıflatabilir. Fakat Sinvar’ın İsrail ile yapılan müzakerelerde kilit rol oynadığı biliniyor. Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerde Hamas adına son onay mercii olduğu iddia ediliyor. Bu deneyim ve pragmatik kişiliği, gelecekteki olası görüşmelerde kendisini müzakere masasında daha önemli bir figür haline getirebilir.

GAZZE'DEKİ KADROLARIN ÖNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Sinvar’ın liderliği altında Hamas’ın iç dinamikleri değişebilir. Diasporadaki liderler yerine Gazze’deki kadroların ön plana çıkması bekleniyor.

Ancak Sinvar’ın liderliği, Gazze’deki insani kriz nedeniyle yoğun eleştirilere hedef oluyor. Filistin halkı arasında büyüyen memnuniyetsizlik, onun pozisyonunu sarsabilir.

Hamas’ın geleceği açısından Sinvar’ın alacağı kararlar büyük önem taşıyor. Örgütün silahlı mücadele stratejisinin nasıl şekilleneceği veya bu mücadeleyi sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Yahya Sinvar’ın olası liderliğinde karşılaşılabilecek bir diğer önemli zorluk, uluslararası toplumun Hamas’a bakış açısının nasıl şekilleneceğidir. Sinvar’ın liderliğinde, Hamas’ın daha da kriminalize olabileceği ve bu durumun, örgütün terör listelerinden çıkarılması çabalarını daha da karmaşık hale getirebileceği öngörülmektedir.