Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Saldırıyı gerçekleştirenler hakkında tutuklama kararı verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün akşam oynanan Trendyol Süper Lig’deki Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçının sonunda sahaya girerek hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan MKE Ankaragücü Kulubü Başkanı Faruk Koca ve iki kişinin “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, hakeme yapılan saldırıya ilişkin şunları söyledi:

“HAKEME YÖNELİK BU SALDIRIYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL. ÇOK ÇİRKİN HAREKETLER BUNLAR”

“Maalesef dün gece spor sahalarında görmek istemediğimiz çok üzüntü verici hadiseler gerçekleşti. Hakeme yönelik bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Çok çirkin hareketler bunlar. Elbette ki hemen hadisenin başlangıcından itibaren gerekli adli soruşturmayı başlattık. Bu soruşturma çerçevesinde hakeme yönelik saldırı girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın tutuklamaya sevk kararının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği’nce de saldırıyı gerçekleştirenler hakkında tutuklama kararı verildi. Sahaya inen, görüntülerden tespit edilen kişilerle ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. Yine onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var.

“KIRIK MEYDANA GELDİĞİ İÇİN BUNLAR HEPSİ CEZADA ARTTIRIM NEDENLERİ”

Burada 6222 sayılı kanunumuz açık. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. 17. maddeye aykırılık teşkil eden hususlar söz konusu oldu. Yine Türk Ceza Kanunu’muzun ‘kasten yaralama’ ve ‘kamu görevlisine karşı kasten yaralama’, ayrıca tabi kırık meydana geldiği için bunlar hepsi cezada artırım nedenleri. Tutuklama sebebi noktasında da sulh ceza hakimliğimizin takdiri tutuklama kararları gerçekleştirildi. Diğer soruşturmalar da titizlikle devam ediyor.

Bir gazetecinin “Diğer kişiler kim? Sahada ne yapıyor bunlar” sorusunu Bakan Tunç şöyle yanıtladı:

“Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Görüntüler incelenecek. Bu görüntüler neticesinde saldırıyı gerçekleştirenler ilk etapta tespit edilenler tutuklananlar. Sonrasında sahaya inmemesi gerekenler de sahaya indiği için bunlarla ilgili de gerekli adli kontrol kararları verilmiş durumda. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz.”

Bakan Tunç’un bugün X hesabından hakeme yapılan saldırıya yaptığı açıklama ise şöyle:

“11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından’ Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak’ suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”

Kaynak: AA