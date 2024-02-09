50 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı: Terörle Mücadele Derneği'nin şube başkanı için istenen ceza belli oldu

Uyuşturucuyla yakalanan Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Şahin Aslan için istenen ceza belli oldu

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50 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı: Terörle Mücadele Derneği'nin şube başkanı için istenen ceza belli oldu

Aracında 50 kilogram uyuşturucu yakalanan Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Şahin Aslan için istenen ceza belli oldu.

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Şahin Aslan ile hakkında adli kontrol kararı uygulanan birlikte yaşadığı Fikriye Gül Turgay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, iddianamede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Şahin Aslan’ın 34 EVA 376 plakalı araçla Diyarbakır kent merkezinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağına dair bilgiler elde edilmesi üzerine Diyarbakır’ın çıkış noktalarında gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Olay günü saat 00.35 sıralarında seyir halindeki önceden plakası belirlenen aracın kontrol noktasında durdurulduğu, araçta yapılan aramada 45 parça halinde toplam 50 kilo 200 gram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

"ELE GEÇEN UYUŞTURUCU BANA AİTTİR, ANCAK EŞİMİN BUNDAN HABERİ YOKTUR"

Polis sorgusunda susma hakkını kullanan Şahin Aslan, savcılık ve sorgu hakimliğindeki ifadesinde, imam nikahlı eşinin ele geçen uyuşturucu ile bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, “Olay akşamı eve gittiğimde eşimden boş bir valiz istedim ancak valizi ne yapacağımı kendisine söylemedim. Ele geçen uyuşturucu bana aittir, ancak eşimin bundan haberi yoktur” dedi.

İddianamede polisin elde ettiği istihbari bilgilerin ele geçen uyuşturucu maddelerin birbiriyle uyumlu olduğu, ele geçen uyuşturucunun miktarı, sanık Şahin Aslan’ın suçunu itiraf etmesi ve diğer deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde karı, koca iki sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 15’er yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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Uyuşturucu
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