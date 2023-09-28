28 yıllık evlilik bitiyor: Sabancı çiftinden boşanma kararı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, eşi Haluk Dinçer'den boşanmak için mahkemeye başvurdu.

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28 yıllık evlilik bitiyor: Sabancı çiftinden boşanma kararı

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Suzan Sabancı Dinçer ile 28 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Sabancı Holding'in Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olan eşi Haluk Dinçer'in boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Suzan Sabancı Dinçer'in konuyla ilgili, "Evet doğru. 28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" dediği iddia edildi.

Haluk Dinçer'in de, "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. İkimizin birbirine olan bağlılığını en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz" dediği öğrenildi.

28 yılın ardından boşanmaya karar veren Dinçer çiftinin, 27 yaşında Haluk Akay adlı bir oğulları ve 25 yaşında Ceyda adlı bir kızları var.

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