Tunceli’de FEDAŞ işçilerinin direnişi 50. gününde

Tunceli’de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (FEDAŞ) çalışan ve düşük ücret ve güvencesiz iş koşulları nedeniyle iş bırakma eylemine devam eden elektrik işçilerinden 32’si tazminatsız işten çıkarıldı.



Düşük ücret zamlarına, çalışma koşullarına ve işten çıkarmalara karşı Tunceli’de direniş başlatan DİSK Enerji-Sen üyesi FEDAŞ işçileri, direnişin 50. gününde.



Gerçek Gündem’e konuşan Enerji SEN Genel Sekreteri Emin Atsız, şirket yöneticileriyle dün gerçekleşen toplantının olumsuz sonuçlandığını söyledi. ‘‘Ana talebimiz işten atılan 32 arkadaşın işbaşı yapması. Diğer özlük haklarımız ve çalışma koşullarımız bu işçilerin işe alınmasından sonraki gündemimiz’’ diyen Atsız, işçilerin mücadelesinin ilk günkü kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekti:

‘‘Güncel çalışma koşulları, özlük hakları, geçim sıkıntısı yaşadıkları için bir mücadeleye başladı arkadaşlarımız. Bugün mücadelenin ellinci günü. Bu elli gün içerisinde aslında çeşitli temaslarda bulunduk ama ilkinde 17 arkadaşımız, ikincisinde de 15 arkadaşımız maalesef ki işten atıldı. İşverenle bir görüşme gerçekleştirdiğimizde Dersim'de bir toplantı yapılacağı ve toplantıya da şirketin üst kuruluşundan, icra kurulundan, genel müdüre varana kadar bu toplantıda tekrardan bir araya gelinecekti. O da dün gerçekleşti. Maalesef ki olumsuz sonuçlandı. Çünkü bizim ana talebimiz işten atılan 32 arkadaşın işbaşı yapması. Diğer özlük haklarımız ve çalışma koşullarımız bu işçiler işe alındıktan sonra konuşmamız yönündeydi. Mücadelemiz ilk günkü kararlılığıyla devam ediyor. Bugün 17.30 da Sanat sokağında dünkü görüşmeye ilişkin basın açıklaması gerçekleştireceğiz.’’

Kaynak: Gerçek Gündem