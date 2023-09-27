CHP'de genel başkanlık yarışına bir aday daha katıldı

CHP'de genel başkanlık yarışına bir isim daha katıldı. Ünal Karahasan, adaylığını açıkladı.

Son Güncelleme:
CHP'de genel başkanlık yarışına bir aday daha katıldı

CHP’de değişim tartışmaları sürerken, genel başkanlığa bir aday daha çıktı.

Ünal Karahasan, parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Karahasan, 2011 ve 2015’te milletvekili aday adayı olmuştu.

Karahasan, açıklamasında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim" diye konuştu.

"Kibir üreten, otoritaryal bir bakış üreten, zaten oryantal bir toplum olmanın kodlarından hepimize zaman zaman sirayet eden benmerkezciliği aşan, yeni bir yönelmeyi tartışmaya geldim" ifadelerini kullanan Karahasan, "38. Kurultayımızda Genel Başkanlık organının kaldırılarak Genel Sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim" dedi.

Karahasan, açıklamalarında şunları söyledi:

"Bizim partimizin genel başkanları, benim söyleyişimle bundan sonra dediğim olursa genel sekreterleri, partideki hizmetlerinden sonra, ülkeye borçlarını ödedikten sonra bir de dünyaya borçlarını ödemek üzere Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı'na gitmelidirler. Çok değerli Genel Başkanımızın partideki görevlerinden sonra Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görmeyi Türkiye için bir kazanç ve kıvanç olarak hayal ettim."

Etiketler
CHP Mustafa Kemal Atatürk
Son Güncelleme:
Aşçıların sırrıymış! Artık dert değil patlıcanın yağ çekmesini önlemenin 4 yolu! Aşçıların sırrıymış! Artık dert değil patlıcanın yağ çekmesini önlemenin 4 yolu!
Asla ısıtmayın. Tüketilince 1 kaşığı bile zehirlemeye yol açıyormuş... Asla ısıtmayın. Tüketilince 1 kaşığı bile zehirlemeye yol açıyormuş...
MHP'nin kurmay isminden suça sürüklenen çocuklar çıkışı: "İvedilikle yapacağız" MHP'nin kurmay isminden suça sürüklenen çocuklar çıkışı
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı
ÇOK OKUNANLAR
Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı
Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı! Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı!
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu