CHP'de genel başkanlık yarışına bir aday daha katıldı

CHP’de değişim tartışmaları sürerken, genel başkanlığa bir aday daha çıktı.

Ünal Karahasan, parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Karahasan, 2011 ve 2015’te milletvekili aday adayı olmuştu.

Karahasan, açıklamasında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim" diye konuştu.

"Kibir üreten, otoritaryal bir bakış üreten, zaten oryantal bir toplum olmanın kodlarından hepimize zaman zaman sirayet eden benmerkezciliği aşan, yeni bir yönelmeyi tartışmaya geldim" ifadelerini kullanan Karahasan, "38. Kurultayımızda Genel Başkanlık organının kaldırılarak Genel Sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim" dedi.

Karahasan, açıklamalarında şunları söyledi:

"Bizim partimizin genel başkanları, benim söyleyişimle bundan sonra dediğim olursa genel sekreterleri, partideki hizmetlerinden sonra, ülkeye borçlarını ödedikten sonra bir de dünyaya borçlarını ödemek üzere Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı'na gitmelidirler. Çok değerli Genel Başkanımızın partideki görevlerinden sonra Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görmeyi Türkiye için bir kazanç ve kıvanç olarak hayal ettim."