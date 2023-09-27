MHP'nin kurmay isminden suça sürüklenen çocuklar çıkışı: "İvedilikle yapacağız"

TBMM’nin açılmasına sayılı günler kala, MHP İstanbul milletvekili Feti Yıldız’dan, yeni dönemde suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir çıkış geldi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda suça sürüklenen çocuklar ve şiddet mağduru kadınların adalete erişiminin daha da kolaylaştırılacağını vurgulayan Yıldız, “Bu konuda adaletin etkinliği artırmak için üzerimize düşeni ivedilikle yapacağız” diye yazdı.

Suça sürüklenen çocuklar konusu kamuoyunda ve Meclis’te uzun süredir gündeme gelmiyordu.

2010-2022 YILLARI ARASINDA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI YÜZDE 148 ARTTI

Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısı son 10 yılda hızla artarak ikiye katlandı. 2022 yılında 200 binden fazla çocuk suça sürüklendi. 2010-2022 arasındaki 12 senede suça sürüklenen çocuk sayısı yüzde 148 arttı. İsnat edilen üç suçtan ikisi yaralama ve hırsızlık oldu.

TÜİK’in verilerine göre, 2022 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 601 bin 754 oldu. Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü ise suça sürüklenme sebebiyle, 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem