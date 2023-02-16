248. saatte yaşama tutundu: Kahramanmaraş'ta bir genç kız, enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

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248. saatte yaşama tutundu: Kahramanmaraş'ta bir genç kız, enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin gözü, arama kurtarma çalışmalarına çevrildi. 

Felaketin 248. saatinde iyi haber, bu kez Maraş'tan geldi. Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

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