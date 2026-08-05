23 Milyon Aboneyi İlgilendiriyor! Doğal Gazda Kış Öncesi Kritik Uyarı

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Yaz aylarının sona yaklaşmasıyla birlikte gözler yeniden doğal gaz faturalarına çevrildi. Nisan ayında yürürlüğe giren kademeli tarife uygulamasının, kış aylarında milyonlarca abonenin faturasını ciddi oranda artırabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, özellikle kasım ve aralık aylarında yüksek faturaların geniş bir kesimi etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Doğal gazda nisan ayında başlayan kademeli tarife kapsamında her il için farklı tüketim sınırları belirlendi. Bu sistemde konut aboneleri, tüketim miktarlarına göre Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Tüketim limitini aşan aboneler ise daha yüksek birim fiyat üzerinden ödeme yapıyor.

Mevcut tarifeye göre vergiler ve sistem kullanım bedeli dahil Kademe-1 kapsamındaki aboneler metreküp başına 16,23 TL, Kademe-2 kapsamındakiler ise 26,13 TL ödüyor.

MİLYONLARCA ABONE ETKİLENEBİLİR

Uygulama hayata geçirilirken yaklaşık yüzde 12'lik bir abone grubunun etkileneceği açıklanmıştı. Ancak sektör kaynakları, soğuk havaların etkisini göstermesiyle bu oranın çok daha yukarı çıkabileceğini belirtiyor. Konuya ilişkin konuşan sektör temsilcisi, Türkiye'de yaklaşık 23 milyon konut abonesi bulunduğunu hatırlatarak, kademeli tarifeden etkilenecek kesimin yüzde 35-40'a kadar ulaşabileceğini ifade etti. Kaynaklar, özellikle doğal gaz kullanımının yoğunlaştığı kasım ve aralık aylarında faturaların belirgin şekilde artabileceğini, bunun da vatandaşların tepkisine neden olabileceğini dile getirdi.

MERKEZİ SİSTEMLE ISINAN SİTELER RİSK ALTINDA

Kademeli tarifenin en fazla etkileyeceği kesimlerden birinin merkezi sistemle ısınan siteler olacağı belirtiliyor. Doğal gaz dağıtım şirketlerinin mayıs ayına ait ilk faturalarında bazı sitelerde uygulama öncesine göre önemli artışlar yaşandığı görüldü.

Sektör kaynaklarına göre, büyük sitelerde toplam tüketimin belirlenen sınırı aşması halinde bina doğrudan Kademe-2 tarifesine geçiyor. Oluşan toplam fatura ise daire sayısına bölünerek hanelere yansıtılıyor. Bu nedenle özellikle çok sayıda dairenin bulunduğu sitelerde kış aylarında fatura yükünün önemli ölçüde artabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca, yılın büyük bölümünü sıcak bölgelerde geçiren kıyı illerindeki abonelerin de belirlenen tüketim limitleri nedeniyle benzer sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA