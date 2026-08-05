'Çerçeve Yasaya' İYİ Parti'den İtiraz: 'Siz Sevr'e İmza Atıyorsunuz'

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İYİ Parti, kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan çerçeve yasa teklifine itiraz etti. Parti, teklifin Anayasa başta olmak üzere birçok kanuna aykırılıklar içerdiğini savunarak, işleme alınmadan teklif sahiplerine geri gönderilmesini talep etti.

İYİ Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin Anayasa, TBMM İçtüzüğü, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri bakımından usul ve şekil yönünden hukuka aykırı olduğu öne sürüldü. Bu gerekçelerle teklifin işleme alınmaksızın iade edilmesi istendi.

ÇERÇEVE YASA TBMM GÜNDEMİNDE

PKK'nin fesih süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin yaklaşık 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e verildiğini açıkladı. Teklifin, 7 Ağustos Cuma günü Adalet Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.

'NE YAPTIĞINIZIN FARKINDA DEĞİLSİNİZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da partisinin grup toplantısında yasa teklifini sert sözlerle eleştirdi. Teklife imza atan milletvekillerini hedef alan Dervişoğlu, "Neyin altına imza attıklarını bile bilmiyorlar. Siz Sevr'e imza atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz" ifadelerini kullandı.

TEKLIFTE HANGI DÜZENLEMELER YER ALIYOR?

Kanun teklifine göre, düzenlemeden yararlanmak isteyenler, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvuruda bulunabilecek. Sürenin dolmasının ardından yeni başvuru kabul edilmeyecek ve bu sürenin uzatılması ancak yeni bir kanuni düzenlemeyle mümkün olacak.

Başvurular kişi bazında değerlendirilecek. Ayrıca örgüt üyelerinden üç yıl boyunca herhangi bir suça karışmayanların siyaset yapabilmesine imkan tanınacak. Buna karşılık, 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar ile ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlardan hüküm giyenler düzenleme kapsamının dışında tutulacak.

Kaynak: Haber Merkezi