Hamur Makinesine Elini Kaptırdı! Kopan Eli Özel Çantayla Hastaneye Taşındı

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Bolu'da bir kurabiye üretim tesisinde meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Hamur kesme makinesine elini kaptıran O.Ç.'nin sağ eli bilek hizasından koptu. Kaza, saat 13.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak'ta bulunan bir kurabiye imalathanesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, üretim sırasında hamur kesme makinesinde çalışan O.Ç., sağ elini makineye kaptırdı. Kazanın etkisiyle işçinin eli bilek seviyesinden koptu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren O.Ç.'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

KOPAN EL HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Kopan el ise sağlık ekipleri tarafından özel koruma ve taşıma çantasına yerleştirilerek aynı hastaneye ulaştırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya tanıklık eden bazı çalışanlar ise yaşadıkları şok nedeniyle fenalaştı. Sağlık ekipleri işçilere olay yerinde müdahale ederken, bir çalışan da tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri iş yerinde inceleme başlatırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA