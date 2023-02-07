2 yıl önce uyardı ama... '4 apartmandan yalnızca bizimkinin altında BİM vardı ve yalnızca bizimki yıkıldı'

Türkiye, önceki gece saatlerinde ve dün öğlen saatlerinde meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Birçok kentte yıkıma neden olan depremle ilgili ihmaller de gündemde.

Bir Twitter kullanıcısı, İzmir depreminin ardından yaptığı uyarıyı yeniden paylaştı. Depremde binası yıkılan vatandaş, "Bu postumun üzerinden 2 sene geçti ve maalesef bugün depremde yıkılan evimin enkaz videosunu paylaşıyorum sizlerle. Video da gördüğünüz 4 apartmandan yalnızca bizimkinin altında BİM vardı ve yalnızca bizimki yıkıldı. Tüm yetkililere bu konunun araştırılması için çağrıda bulunuyorum." diye yazdı.

Depremzede vatandaşın 2 yıl önce İzmir depreminin ardından "'BİM kolonları kesti, bina çöktü' iddiası" başlıklı haberi paylaşarak, "Aynı işlemi Malatya deprem bölgesinde bulunan apartmanımızda da yaptılar. Ürünleri depoya taşımak için kolonları keserek asansör kurdular. Konu mahkemeye taşındı ancak insan canının dost sütten ucuz olduğu ülkemde tabiki bir sonuç alamadık." uyarısı yaptığı görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem