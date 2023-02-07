Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Cumhurbaşkanı bile bana ulaşamadı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkıma uğrayan kentteki son durumla ilgili olarak Halk TV yayınında açıklamalarda bulundu.

"Çok iyi haber veremiyoruz. Gerçekten de merkez Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, biraz Hassa, İskenderun, Tarsus, biraz da Dörtyol'da 2 bine yakın evimizin yıkıntısı var" diyen Savaş, akabinde şu bilgileri verdi:

"Bir kısım tabii tek katlı, bir kısım 5-10 katlı. Gerçekten de yeni yeni akşamdan beri ekipler gelmeye başladı. İnşallah bazı kurtarılabilecek bölgelerde çalışmalar başlandı. Çok dramatik bir tablo var. Çok soğuktu dün, yağmur yağıyordu. Gece 3'e kadar düştü. Profesyonel ekipler de gelmeye başladı, inşallah geç kalmamıştır. Biz dışarıda çok üşüdük. İyi giyinemeyenler, pijamasıyla çıkanlar çok sıkıntı çekti. Kamu binaları da yıkılmış durumda. Bizim belediye binamız... AFAD kullanılamaz halde, hastanelerimizde ağır hasar var. Üzüntülü bir tablo var."

Savaş, sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Dün depremin olduğu ilk andan itibaren biz yayındayız. Büyük bir deprem lakin, Hatay şu anda en büyük sıkıntıyı yaşayan yerlerimizden biri. Hatay'da niye kurtarma çalışmaları geç başladı?" şeklindeki sorusu üzerine şöyle konuştu:

'DIŞARIDAN GELENLERİ DESTEK VERMESİ LAZIM, USUL DE REALİTE DE BU'

"Şöyle, burada tabii daha çok iş makinesi ve itfaiye aracı büyükşehirde. Ama bizim insanlarımızın da bir kısmı enkaz altında, bir kısımın çok yakınları enkaz altında, kimisi cenazesinde. Bunların hepsinden yüzde 100 faydalanma şansınız yok. Dışarıdan gelenlerin destek vermesi lazım. Usul de bu, realite de bu. Bizim havalimanı kullanılamaz durumda. Bir ara Adana kapandı, şimdi tekrar açıldı. Arama kurtarma ekiplerinin ağır teçhizatları da var yanında, onlar kara yoluyla gelmeye çalışıyor. Özellikle İstanbul'dan gelenler Bolu'da, Pozantı'da bayağı sıkıntı çekmişler. Biz itfaiye araçlarıyla, iş makineleriyle hemen kurtarabileceğimiz vakaları kontrol ettik. Bizim bir de tabii ki genelde vericiler binaların üstünde. Şehir merkezinde çok iletişim sıkıntısı var. Gerek WhatsApp, gerek telefon üzerinden... İşte çekmiyor."

'YARIM SAATTİR FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANIMA ULAŞAMIYORUM'

Bu arada Küçükkaya, dün kendisinin Cumhurbaşkanlığı'ndan arandığını ve "Bir tek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na ulaşamadık" denildiğini söyledi. Savaş, gazetecinin "Size Cumhurbaşkanı bile ulaşamadı" ifadesi üzerine yaşanan iletişim problemini anlattı:

"Hala Antakya'da belli bölgelerde çok sıkıntılı. Ben sizden önce yarım saattir Fen İşleri Daire Başkanıma ulaşamıyorum, nereden ararsam arayayım. Cumhurbaşkanlığı da beni iki kez aramış, onlar da bana zor ulaştı. Arkadaşlarımızla da iletişimde sıkıntı yaşıyoruz."