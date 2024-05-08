14 yıldır bitirilemedi: Yol yapımı için vatandaşın arazisine el konuldu!

Van’da birçok kez temel atma töreniyle açılışı yapılan ve iktidarın seçim propagandasına dönüştürdüğü "Van Çevre Yolu" projesi, 14 yıldır tamamlanmadı. Mağdur edilen hak sahibi sayısının yaklaşık 6 bin olduğu belirtiliyor.

Mağdur hak sahiplerinden olan ve Karşıyaka mahallesinde yaşayan Abdülkerim Sürücü, MA’ya konuştu. Sürücü, "Tapulu arsama resmi kurumlar ortak edilmiş. İtirazda bulundum ancak bir çözüm bulamadım. Bir yılda arazilerimize 3 kez 18’inci Madde uygulandı. Kanunlar ve yasalar burada geçerli olmuyor. Bu madde ile birlikte arsama 4 kişi ortak olmuş. Yine mahallenin yolu imarda yol olarak görünmüyor. Bu yol kapatılırsa hiçbirimiz evimizden çıkamayacağız. Kayyım döneminde defalarca yetkilere başvurdum ama muhatap bulamadım. Burada en ufak bir yağmurla birlikte sel oluşuyor. Mahallede bulanan dere bataklık alan. Buna rağmen imara açıldı. Bu bir rant anlayışı ve ganimete çökme zihniyetidir" dedi.

Mahalle sakinlerinden İskan Elter ise, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Benim 12 yıl önce aldığım müstakil tapu 5 parçaya bölünerek, 36 kişi ortak edilmiş. Kayyım döneminde birçok yere başvurduk. Ancak kimse ilgilenmedi. Biz tapularımızı istiyoruz.”