1 milyon lirayı bağışlayan kişi Armağan Çağlayan değilmiş: 'İsim benzerliği'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlediği 'Bir Kira Bir Yuva' bağış kampanyasına 1 milyon TL ile katıldığı açıklanan Armağan Çağlayan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu bağışı kendisinin yapmadığını duyurdu.

İsim benzerliğinden dolayı karışık yaşanmış olabileceğini söyleyen Çağlayan, bağışın ‘Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı’ tarafından yapıldığını belirtti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım."

Ünlü programcı, bir takipçisinin "Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı. Bir de Özgül Armağan Çağlayan Sitesi var Bayraklı/İzmir’de. Bazen o sitede sizin mi acaba diye karıştıranlar olmuyor değil. Önemli olan bağışın yapılmış olması zaten" şeklindeki yorumu üzerine bu karışıklığın daha önce de yaşandığını anlattı:

"Kiracılar beni arıyor bazen. Çok zam yapmayın diye. Ciddiyim."