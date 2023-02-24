1 milyon lirayı bağışlayan kişi Armağan Çağlayan değilmiş: 'İsim benzerliği'

Armağan Çağlayan, ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasına 1 milyon TL bağışlamadığını, isim benzerliğinden ötürü karıştırıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
1 milyon lirayı bağışlayan kişi Armağan Çağlayan değilmiş: 'İsim benzerliği'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlediği 'Bir Kira Bir Yuva' bağış kampanyasına 1 milyon TL ile katıldığı açıklanan Armağan Çağlayan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu bağışı kendisinin yapmadığını duyurdu. 

İsim benzerliğinden dolayı karışık yaşanmış olabileceğini söyleyen Çağlayan, bağışın ‘Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı’ tarafından yapıldığını belirtti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağış kampanyasında, bir isim benzerliği sebebiyle yapılan bağış tarafımdan yapılmış gibi algılanmış ve haber yapılmış. Bağışı Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı yapmıştır. Karışıklık tamamen isim benzerliğinden kaynaklandı sanırım."

 Ünlü programcı, bir takipçisinin "Özgül ve Armağan Çağlayan Vakfı. Bir de Özgül Armağan Çağlayan Sitesi var Bayraklı/İzmir’de. Bazen o sitede sizin mi acaba diye karıştıranlar olmuyor değil. Önemli olan bağışın yapılmış olması zaten" şeklindeki yorumu üzerine bu karışıklığın daha önce de yaşandığını anlattı:

"Kiracılar beni arıyor bazen. Çok zam yapmayın diye. Ciddiyim."

Etiketler
Armağan Çağlayan
Son Güncelleme:
Erol Mütercimler hakkında beraat kararı Erol Mütercimler hakkında beraat kararı
Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi Tarhana çorbasının ipek gibi olmasını sağlıyor.. Anne usulü pişirme yöntemi
Setlere dönmüştü. Çağatay Ulusoy'a yeni dizide bomba partner Setlere dönmüştü. Çağatay Ulusoy'a yeni dizide bomba partner
Islahiye'de depremzedeler kaderine terk edildi: 'Yetkililere ulaşamıyoruz, güçsüz olan yardım alamıyor' Depremzedeler kaderine terk edildi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat! Türkiye için peş peşe deprem uyarıları: Bu illerde oturanlar dikkat!
Meteoroloji'den İstanbul dahil 42 ile kritik uyarı: Buzlanma, çığ ve kar artacak Meteoroloji'den İstanbul dahil 42 ile kritik uyarı: Buzlanma, çığ ve kar artacak
'Oktay Kaynarca - Kenan İmirzalıoğlu' haberine erişim engeli 'Oktay Kaynarca - Kenan İmirzalıoğlu' haberine erişim engeli
Gerginliği artan faylar açıklandı: 'Büyüklüğü 8'i bulabilir' Gerginliği artan faylar açıklandı: 'Büyüklüğü 8'i bulabilir'
Kulis: Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi; 'Askeri niye karıştırıyorsunuz?' dedi Kulis: Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi; 'Askeri niye karıştırıyorsunuz?'