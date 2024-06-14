Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 maden ocağı imha edildi.

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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 5 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağında vinç, el arabası, 2 vagon, 80 metre ray ve 25 ton kömür ele geçirildi.

Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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