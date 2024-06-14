Samsun'da feci kaza: Polis hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı

Samsun’da otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada İstanbul’da görevli polis memuru hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.

Son Güncelleme:
Samsun'da feci kaza: Polis hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı

Samsun’da otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada İstanbul’da görevli polis memuru hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinde Samsun-Ordu karayolu Eğerceli mevkisinde sabah saat 07.50’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanında görevli Samsunlu polis memuru Ömer Faruk Canbul (32), idaresindeki 55 AGJ 774 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında banket dışında park halindeki 52 AEC 668 çekiciye bağlı 52 AEC 669 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Ömer Faruk Canbul, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Kazada, polis memurunun eşi Emine Canbul (28) ve kızı 1 yaşlarındaki Defne Sare Canbul yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı: "Engin Polat tekme atarak kapıyı açtı” Polat çiftiyle mahkemelik olan komşular olay gününü anlattı
İkizdere'de taş ocağı ruhsat iptali için bilirkişi keşfi yapıldı İkizdere'de taş ocağı ruhsat iptali için bilirkişi keşfi yapıldı
Etkisi inanılmaz. Yoğurtla karıştırılıp yenilirse hafızayı uçuşa geçiren baharat Etkisi inanılmaz. Yoğurtla karıştırılıp yenilirse hafızayı uçuşa geçiren baharat
Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı Selçuk Tepeli ile zirveye koşan NOW TV şimdi de sürpriz bir isimle anlaştı
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Bahçeli'nin "CHP-AKP ittifakı" önerisi sonrası Erdoğan'dan talimat Erdoğan'dan 'Bahçeli' talimatı
Erdoğan ve Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu Erdoğan ve Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu
Yeni vergi paketinin detayları belli oldu: Yurt dışı çıkış harcına rekor zam! Yeni vergi paketinin detayları belli oldu
İddia: Okul müdürleri baskı yaptı, 900 öğrenci LGS'ye girmedi Okul müdürleri baskı yaptı, 900 öğrenci LGS'ye girmedi
"Tuvalet" tartışmasıyla gündeme gelen isim artık başsavcı değil "Tuvalet" tartışmasıyla gündeme gelen isim artık başsavcı değil