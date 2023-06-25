Zonguldak'ta 'mayın' paniği, ekipler harekete geçti!

Rusya'dan Zonguldak'a demir cevheri getiren kuru yük gemisinin altında mayın iddiası ekipleri harekete geçirdi. Mayın iddiası sonrası Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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Rusya'dan Zonguldak'a yük getiren kuru yük gemisinin altında mayın iddiası ekipleri harekete geçirdi.

Geminin altında mayın olduğu değerlendirilen yabancı cisim iddiası üzerine Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Başlatılan çalışmalar sonrası güzergah üzerinde polis ekipleri tedbir alarak bariyer çekti. Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Araçların park etmesine ve duraklamalarına izin verilmedi. Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi.

Zonguldak'ta 'mayın' paniği, ekipler harekete geçti! - Resim : 1

ÖZEL EKİP DALIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gemi personelinin de tahliye edildiği öğrenilirken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler şüphelenilen cismi aramaya başladı. Olay yerine uzman ekip çağrıldı. Dalgıçlardan oluşan ekip geminin altında çevresine iki dalış gerçekleştirdi. Deniz polisi ekipleri de bölgede hazır bulundu. Ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

FAALİYETLER DURDURULDU

Öte yandan limandaki yükleme ve boşaltma faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Özel ekibin yarın tekrar geminin çevresinde dalış gerçekleştireceği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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