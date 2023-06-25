Öğrencisini istismar eden öğretmen serbest bırakıldı, anne isyan etti!

İstanbul Kartal’daki Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi’nde öğretmeni tarafından istismar edilen Ş.V.’nin annesi H.V yaşananları anlattı.

Birgün'den Umut Serdaroğlu'nun aktardığı habere göre, öğrencisi Ş.V.’ye cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmeni Hakan Çam'ın dört ayda tahliye edilmesine tepki gösteren Anne H. V., "Kızım koridordan geçerken şahıs onu harita odasına çağırıyor. Kızım soru sorarım diye çözemediği test sorularını alıp onları göstermeye gidiyor. Harita odasına girdiklerinde öğretmen kapıdan dışarıyı kontrol edip kapıyı kapatıyor. ‘Uzun süredir sana sarılamadım’ deyip daha kızım cevap veremeden kendine çekiyor. Sarıldıktan sonra istismara devam ediyor. Daha sonra kızıma ‘Yaptıklarımdan rahatsız oluyor musun?’ diye sormuş. Kızım o gece benim yanıma defalarca gelip yaşadıklarını anlatmak istedi ama anlatamadı. Ertesi günü ağlamaktan yüzü şiş bir şekilde yine yanıma gelip hiçbir şey söylemeden sarıldı. Daha sonra arkadaşının da tembihiyle rehber öğretmenleriyle konuşmuş ve ardından beni okula çağırdılar. Ben de olayı bu şekilde öğrendim" dedi.

4 AYDA TAHLİYE OLDU

Okul yönetiminin bu süreçte yanlarında olduğunu aktaran H.V., “Okul yönetimiyle birlikte olayı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşıdık. Ardından ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla dosya savcılığa taşındı ve Hakan Çam tutuklandı. Ancak 4 ay sonra şartlı tahliye edilince ne yapacağımı bilemedim, çok tedirgin oldum. Kızımı başka bir şehirde yaşayan babasının yanına göndermeyi planlıyorum” dedi.

"İSTİSMAR, BİR EĞİTİM KURUMUNDA YAŞANDI"

İstismarın bir eğitim kurumunda yaşandığının altını çizen H. V., "Bu olay bir toplu taşımada, parkta yaşanmadı. Bir okulda yaşandı. Öğretmenlere de güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? Adalete, savcıya gerekeni yapacaklarına dair güvencim tam. Biz, istismar edilen bütün kız çocuklarının sesi olmak için savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem