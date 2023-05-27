Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuklara cinsel istismar davasında karar!

Zonguldak’ta 14 yaşındaki iki kız çocuğunu fuhşa teşvik ve cinsel istismar suçlarından yargılanan 12’si tutuklu 23 sanık hakkında 12 ila 34 yıl arasında hapis cezası kararı verildi.

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Zonguldak’ta geçen yıl bir ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük iki çocuğu fuhşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismarına yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturmada 2'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı.

SANIKLARA 12 İLA 34 YIL ARASINDA HAPİS

Şüphelilerden 12'si yaşı küçük çocuğa karşı işlenen fuhşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak yapılan itiraz sonrası 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12’si tutuklu 23 sanık hakkında 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar verildi. Sanıklara "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "insan ticareti" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlarından 12 ila 34 yıl arasında hapis cezası verildi. Yakalanamayan bir sanığın dosyası ayrılarak, hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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