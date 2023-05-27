Saliha hemşirenin şüpheli ölümü: Hastane müdürü tutuklandı

Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in rezidansın 7. katındaki balkondan şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı.

Saliha hemşirenin şüpheli ölümü: Hastane müdürü tutuklandı

Ereğli Kapı Mahallesi'nde, hemşire Tuncel'in rezidansın 7. kat balkonundan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor H.İ.A'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor" ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
hastane
İsmail Saymaz paylaştı: Sinan Ateş ve cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep aynı karede Sinan Ateş ve cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep aynı karede
Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo
Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti! Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
Nohut, fasulye, barbunya gibi yemekleri yaparken tencereye eklenmeliymiş... Nohut, fasulye, barbunya gibi yemekleri yaparken tencereye eklenmeliymiş...
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi ve ekledi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız' Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız'
Türkiye'yi terk eden Gökhan Özen yıllara meydan okuyor Türkiye'yi terk eden Gökhan Özen yıllara meydan okuyor
Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın
Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken sözler: 'İkna etmek için çok uğraştık' Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken sözler: 'İkna etmek için çok uğraştık'
Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi, salon kahkahaya boğuldu Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi, salon kahkahaya boğuldu