Zonguldak Ereğli 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

Karadeniz Ereğli'sinde yaşanan sel ve fırtına felaketi sonrası, bölgenin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

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Zonguldak Ereğli 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

Geçtiğimiz pazar günü şiddetli fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı tüm yurtta can ve mal kayıplarına yol açtı.

Özellikle Zonguldak'ta, bir gemi karaya oturdu, bir gemi ise battı.

Batan gemide 13 mürettebattan 1 hayatını kaybetti, kalanlar ise aranıyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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sel fırtına Zonguldak İçişleri Bakanlığı Sağanak yağış
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