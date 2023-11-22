Zonguldak Ereğli 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

Geçtiğimiz pazar günü şiddetli fırtına, sağanak yağış ve kar yağışı tüm yurtta can ve mal kayıplarına yol açtı.

Özellikle Zonguldak'ta, bir gemi karaya oturdu, bir gemi ise battı.

Batan gemide 13 mürettebattan 1 hayatını kaybetti, kalanlar ise aranıyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Karadeniz Ereğli ilçesinin bugün itibarıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem