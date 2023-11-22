Dışişleri Bakanlığı, Hamas ve İsrail'in uzlaştığı kısmi ateşkesi olumlu gördü

Dışişleri Bakanlığı, Hamas ve İsrail arasında yapılan geçici ateşkes hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas ve İsrail'in uzlaştığı kısmi ateşkesi olumlu gördü

Hamas'ın öncülüğünde İsrail'e karşı başlatılan Aksa Tufanı operasyonunda 47. güne girildi.

İki tarafında can kayıpları hızla artarken, İsrail'in sivil katliamlarında kadın ve çocuk dahil binlerce kişi hayatını kaybetti.

Savaşın şiddetini düşürmek için araya giren Katar, Hamas ile İsrail arasında kısa süreli bir ateşkesin sağlandığını açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından, ateşkese ilişkin yazılı açıklama geldi.

Açıklamada şunlar yer aldı:

"İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

'TAM RİAYET EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Rehine ve tutukluların bir kısmının serbest bırakılmasını ve Gazze’ye girişine izin verilen insani yardım miktarının artırılmasını da kapsayan mutabakata tam riayet edilmesini bekliyoruz.

'KATAR’IN BU MUTABAKATA VARILMASINI SAĞLAYAN ÇABALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ'

Bu insani aranın, çatışmaların bir an önce tamamen sona erdirilmesine yardımcı olmasını ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik bir süreci başlatmasını temenni ediyor, Katar’ın bu mutabakata varılmasını sağlayan çabalarını takdirle karşılıyoruz."

ATEŞKESİN ŞARTLARI

1- Ateşkes 4 gün sürecek,
2- Ateşkes, Gazze'nin güneyinde tüm gün, kuzeyinde ise günde 6 saat (10.00-16.00 arasında) uygulanacak.
3- Gazze'nin güneyine de kuzeyine de akaryakıt ve yardım girişine izin verilecek.
4- Kuzeyden Gazze'nin güneyine geçmek isteyenler için Salahaddin Yolu bombalanmayacak.
5- Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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