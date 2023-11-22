İstanbul Valisi, iş insanını öldüresiye döveni makamında ağırlamış: 'Bu dayağı arayacaksınız'

İstanbul Valisi Davut Gül’ün, iş insanı Fehmi Öztürk’ü öldüresiye dövdüğü iddia edilen boksör Muhammed Dursun’u makamında ağırladığı ortaya çıktı. 24 Ekim’de, İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Milli sporcumuz Muhammed Dursun, Valimiz Davut Gül’ü ziyaret etti” denildi. Ancak Muhammed Dursun’un yargılandığı dava ise oldukça dikkat çekici. 10 Temmuz 2018 tarihinde, boksör Muhammed Dursun ve Cem Özmüş, İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir kafede iş insanı Fehmi Öztürk ile oğlu Ercan Öztürk’e saldırdı.

Özütürk’ü eski ortağı olan Fırat Muşlu’nun dövdürdüğü öne sürüldü. Olayın ardından Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Muhammed Dursun, Cem Özmüş ve Fırat Muşlu hakkında “yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından dava açıldı. Dursun ve Özmüş’ün, Fehmi Öztürk’ü darbettikleri esnada “Bu daha başlangıç. Bu dayağı arayacaksınız” dediği belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Fehmi Öztürk’ün vücudunda orta derecede kırıklar oluştuğu belirtildi. Muhammed Dursun ifadesinde, “Fehmi Öztürk bana vurmaya çalıştı ben de kendimi korumak için onu iki kez ittirdim. Masaya çarpmış olabilir” dedi. Cem Özmüş ise tokat attığını iddia etti. Savcının, Dursun, Özmüş ve Muşlu’nun ceza almasını istediği dava henüz sonuçlanmadı.

‘KİRLİ İŞLERİNİ YAPIYORDU’

Öztürk’ü darbeden Cem Özmüş ise 15 Temmuz 2021’de Kartal sahilinde silahla vurularak öldürülmüştü. Öldürülen Özmüş’ün eşi Pınar Özmüş, “Eşim Fırat Muşlu’nun tahsilat işlerini, daha doğrusu gayrimeşru, kirli işlerini yapıyordu” dedi. Hazırlanan iddianamede, Özmüş’ün patronu Fırat Muşlu’nun azmettirici olduğu ve tasarlayarak öldürme suçunu işlediği belirtildi. Özmüş’ü Fırat Muşlu’nun öldürttüğü belirtilse de Muşlu tutuklanmadı. Daha sonra Özmüş’ün öldürülmesine yardım eden isimlerden biri olan İhsan Boyabat da öldürüldü. “Etkin pişmanlıktan yararlanmak için İstanbul Anadolu Adliyesi’ne gitmek isterken” öldürüldüğü iddia edilen Boyabat’ın dosyasına da gizlilik kararı verildi. Öztürk yıllardır can güvenliği olmadığını ve defalarca ölümle burun buruna geldiğini söyledi.