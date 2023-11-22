İsrail duyurdu: Rehine alma süreci yarın başlayacak

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları sürerken, Hamas ve İsrail rehine takası konusunda anlaşmaya vardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor. Süreç Perşembe günü başlayacak" ifadelerini kullandı.

Esir takası Türkiye saati ile, sabah 06.00'da başlayacak.

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" belirtilmişti

Kaynak: Gerçek Gündem