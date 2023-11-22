İsrail duyurdu: Rehine alma süreci yarın başlayacak

İsrail ve Hamas arasındaki rehine takası sürecinin yarın başlayacağı açıklandı.

Son Güncelleme:
İsrail duyurdu: Rehine alma süreci yarın başlayacak

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları sürerken, Hamas ve İsrail rehine takası konusunda anlaşmaya vardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor. Süreç Perşembe günü başlayacak" ifadelerini kullandı.

Esir takası Türkiye saati ile, sabah 06.00'da başlayacak.

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İsrail kabinesinin 4 günlük geçici ateşkesi onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu ifade edilen açıklamada, "50 rehinenin serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesinin öngörüldüğü" belirtilmişti

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İsrail Gazze Hamas
Son Güncelleme:
Hrant Dink'in katili Ogün Samast duruşmaya gelmezse hakkında yakalama kararı çıkarılacak Ortadan kaybolmuştu: Ogün Samast mahkemeye gelmezse yakalama kararı çıkarılacak
Dev indirim geldi! Ford yapacağını yaptı: İşte 2023'ün en çılgın SUV kampanyası Dev indirim geldi! Ford yapacağını yaptı: İşte 2023'ün en çılgın SUV kampanyası
Ağızda dağılan kıyır kıyır poğaça böyle pişiriliyor! Üstü de kararmıyor Ağızda dağılan kıyır kıyır poğaça böyle pişiriliyor! Üstü de kararmıyor
Polisin durdurduğu araçtan dinamit çıktı Polisin durdurduğu araçtan dinamit çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli' İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli'
Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı!
Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı!
İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı! İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı!
Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın' Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın'