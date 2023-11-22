Polisin durdurduğu araçtan dinamit çıktı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Kilimli İlçesi’ndeki operasyonda bir araçta dinamit ele geçirdi

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Polisin durdurduğu araçtan dinamit çıktı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Kilimli İlçesi’nde önemli bir operasyona imza attı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada toplam 25 adet dinamit ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kilimli ilçesinde bir aracı durdurdu. KOM ekiplerince araç içinde yapılan aramada 25 adet dinamit ele geçirildi. Araçta bulunan D.Y. ve K.Y. isimli şüpheliler hakkında "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Ele Geçirilmesi veya El Değiştirmesi" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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