Zeynep'i Yanlış İğne mi Öldürdü? Korkunç İhtimale Soruşturma

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 11’inci sınıf öğrencisi diyabet hastası Zeynep Tur, rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zeynep’in ailesi kızlarının yanlış iğne nedeniyle öldüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

İKİNCİ İĞNEYİ YAPTI

Zeynep’in amcası Abdurrahman Tur, yeğenine yanlış iğne vurulduğunu iddia ederek “Okuldan eve geldikten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüyorlar. Hastanede ilk müdahale sonucu yapılan bir iğne sonucu Zeynep kendine geliyor. Bir süre sonra ayağa kalkmayınca yanına gelen başka bir doktor 'Niye bu hasta daha ayağa kalkmadı' diyerek ikinci iğneyi yapıyor. Bu iğneden sonra Zeynep, bayılıyor ve kalbi duruyor” dedi.

Patnos Devlet Hastanesi Başhekimi Merve Özlem Dinç ise olaya ilişkin durumun herkesi etkilediğini belirterek “Olay soruşturma aşamasında olup iddialar üzerinden hareket edilmemeli” diye konuştu.

Kaynak: DHA