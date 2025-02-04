Avustralyalı Bakandan Özel Gezi Skandalı! Hatasını Kabul Edip İstifa Etti

Avusturalya Yeni güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, hafta sonu bir öğle yemeği için resmi aracı kullanmasıyla tepkilerin odağına yerleşti. Özel seyahati için şoförüne 13 saat süren 446 km’lik yolculuk yaptırdığını kabul eden Haylen, yaşananların ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

'HATALAR YAPTIM, ÜZGÜNÜM'

Bugün düzenlediği basın toplantısında istifasını duyuran Haylen, "Hatalar yaptım, kimse mükemmel değildir. Kuralları çiğnemedim, ancak buradaki tek sınavın bu olmadığını kabul ediyorum. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm" dedi.

750 DOLARLIK MASRAFI DA ÖDEYECEK

Daha önce özür dileyen Haylen, "Benim hatalarım şimdi hükümete zarar veriyor. Siyaset çok zor. Beklentiler çok yüksek. Bunun farkındayım" ifadesini kullandı. Özel gezisini, "iş gezisi" gibi gösteren Haylen gezinin 750 dolarlık masrafını da ödeyecek.

Kaynak: İHA