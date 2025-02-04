Kar Gelmeden İptal Haberleri Geldi, AJet'ten Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan gelen peş peşe uyarıların ardından havalimanlarında da alarm durumuna geçildi. Sabiha Gökçen Havalimanı yönetiminden dün yapılan açıklamada, Çarşamba ve Perşembe günü yapılacak olan seferlerin yüzde 10’unun iptal edildiği bildirilmişti.

Havayolu şirket AJet’ten de konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün boyunca bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden; 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat tarihlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA