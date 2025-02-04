Ege Denizi'ndeki Depremleri 15 Gün Öncesinden Bildi, Ünlü Astrologdan Yeni Uyarı, Hangi Siyasetçi Suikasta Uğrayacak?

31 Mart Yerel Seçimleri’nden aylar önce AKP’nin kaybedeceği 5 ili nokta atışı bilen ünlü astrolog Hilal Saraç, Ege Denizi’nde olan depremleri de 15 gün öncesinden bildi. Ünlü astroloğun yeni uyarısı herkesi korkuttu. İşte Saraç’ın yeni teorisi…

Esma Karayel Esma Karayel
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Ege Denizi'ndeki Depremleri 15 Gün Öncesinden Bildi, Ünlü Astrologdan Yeni Uyarı, Hangi Siyasetçi Suikasta Uğrayacak?

Astrolog Hilal Saraç, Ege Denizi’nde meydana gelen depremleri 15 gün öncesinden nokta atışı bildi. Saraç’ın 21 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında tarih vererek Ege bölgesini deprem için uyardığı ortaya çıktı.

Ege Denizi'ndeki Depremleri 15 Gün Öncesinden Bildi, Ünlü Astrologdan Yeni Uyarı, Hangi Siyasetçi Suikasta Uğrayacak? - Resim : 1

'9-15 ŞUBAT ARASINDA EGE RİSKLİ'

Ünlü astrolog 15 gün önce yaptığı paylaşımında Ege Denizi’ndeki depremlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: 29 Ocak Kova yeni ayı ve 12 Şubat Aslan Dolunay’ının sert geçeceğini biliyoruz. Hava, Ateş ve Toprak hareketliği olabilir özellikle 9-15 Şubat arasında daha riskli. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi.

Ege Denizi'ndeki Depremleri 15 Gün Öncesinden Bildi, Ünlü Astrologdan Yeni Uyarı, Hangi Siyasetçi Suikasta Uğrayacak? - Resim : 2

'TRUMP’A SUİKAST VAR'

Astrolog Hilal Saraç’ın dünyaya yaptığı yeni uyarı ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir paylaşım yapan Saraç bu kez de Donald Trump’ı suikast için uyardı.

Saraç paylaşımında korkunç bir iddiayı ortaya atarak şu ifadeleri kullandı: ABD parçalanacak. Kendi içinde eyaletlere bölünecek ve bazı yerler bağımsızlığını ilan edecek. Trump’a da suikast var.

Ege Denizi'ndeki Depremleri 15 Gün Öncesinden Bildi, Ünlü Astrologdan Yeni Uyarı, Hangi Siyasetçi Suikasta Uğrayacak? - Resim : 3

Ünlü astrolog, Papa’nın Türkiye’ye Mayıs gibi geleceğini, gelmesinin bir nedeni olduğun, gerçek sebebi ise daha sonra açıklayacağının da sinyalini verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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