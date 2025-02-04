Ege Denizi'ndeki Depremleri 15 Gün Öncesinden Bildi, Ünlü Astrologdan Yeni Uyarı, Hangi Siyasetçi Suikasta Uğrayacak?

Astrolog Hilal Saraç, Ege Denizi’nde meydana gelen depremleri 15 gün öncesinden nokta atışı bildi. Saraç’ın 21 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında tarih vererek Ege bölgesini deprem için uyardığı ortaya çıktı.

'9-15 ŞUBAT ARASINDA EGE RİSKLİ'

Ünlü astrolog 15 gün önce yaptığı paylaşımında Ege Denizi’ndeki depremlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: 29 Ocak Kova yeni ayı ve 12 Şubat Aslan Dolunay’ının sert geçeceğini biliyoruz. Hava, Ateş ve Toprak hareketliği olabilir özellikle 9-15 Şubat arasında daha riskli. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi.

29 Ocak Kova yeni ayı ve

12 Şubat Aslan Dolunay’ının sert geçeceğini biliyoruz.



Hava, Ateş ve Toprak hareketliği olabilir özellikle 9-15 Şubat arasında daha riskli.

Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesi. — Hilal Saraç Official (@hilalsarac_) January 21, 2025

'TRUMP’A SUİKAST VAR'

Astrolog Hilal Saraç’ın dünyaya yaptığı yeni uyarı ise dikkat çekti. Sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir paylaşım yapan Saraç bu kez de Donald Trump’ı suikast için uyardı.

Saraç paylaşımında korkunç bir iddiayı ortaya atarak şu ifadeleri kullandı: ABD parçalanacak. Kendi içinde eyaletlere bölünecek ve bazı yerler bağımsızlığını ilan edecek. Trump’a da suikast var.

Ünlü astrolog, Papa’nın Türkiye’ye Mayıs gibi geleceğini, gelmesinin bir nedeni olduğun, gerçek sebebi ise daha sonra açıklayacağının da sinyalini verdi.

Abd parçalanacak.



Kendi içinde eyaletlere bölünecek ve bazı yerler bağımsızlığını ilan edecek.



Trump a da suikast var. — Hilal Saraç Official (@hilalsarac_) February 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi