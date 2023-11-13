Zeren Ertaş'ın asansörde ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 2’ye çıktı

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın, KYK'ye bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörde sıkışarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 2’ye çıktı.

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Zeren Ertaş'ın asansörde ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 2’ye çıktı

Aydın'da, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firması sahibi H.T'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.T tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, serbest bırakıldı. Böylece olaya ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 2'ye yükseldi.

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B tutuklanmıştı.

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