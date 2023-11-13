TBB'den AYM üyelerini hedef gösteren A Haber ve Yeni Şafak'a suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği, Anayasa Mahkemesi'ni ve mahkeme üyelerini hedef gösteren haberler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

TBB'den AYM üyelerini hedef gösteren A Haber ve Yeni Şafak'a suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Yargıtay 3. Dairesi'nin Can Atalay kararının neden olduğu yargı krizinde Anayasa Mahkemesi'ni ve haklarında çeşitli ithamlarda bulundukları Yüksek Mahkeme üyelerini hedef gösteren haberleri yapanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

TBB'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Türkiye Barolar Birliği (TBB), A Haber ve Yeni Şafak Gazetesi'nde; Anayasa Mahkemesi'ni ve haklarında çeşitli ithamlarda bulundukları mahkeme üyelerini hedef gösteren haberleri yapanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Söz konusu haberlerde; “AYM'nin kararı FETÖ ve PKK'ya yol açtı! Can Atalay hakkında 'ihlal' kararı veren 9 üye kim?” ve "FETÖ ve PKK'ya kapı açtılar" başlıkları altında; Hatay Milletvekili Ş. Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin fotoğrafları haber görseli olarak paylaşılmıştır. Ayrıca, üyeler isimleri dikkat çekecek şekilde koyu harflerle yazılarak hedef gösterilmiştir.

Haberde yer verilen ifadeler ise Anayasa yargısının fonksiyonunu ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan, Anayasa yargısını itibarsızlaştırmaya yönelik ithamlardır.

Bu sebeple söz konusu haberleri yapanlar ve yayınlanmasını sağlayan sorumlular hakkında ceza soruşturması yapılarak;

• Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, 267. maddesi uyarınca “iftira”, 288. maddesi uyarınca “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, 301. maddesi ile düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçları ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamında kamu davası açılması talep edilmiştir."

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay
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