Zeki Müren'e yapay zeka ile 'Parla' söyletildi

Usta Zeki Müren'in sesi, yapay zeka yardımıyla Norm Ender'in 'Parla' marşında şarkısında kullanıldı. Müren'in 'Parla' yorumu sosyal medyayı salladı.

Rap şarkıcısı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100’üncü yılı için yapılan 'Parla marşı, yapay zekayla şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren’e söyletildi. Müren'in 'Parla' yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Yapay zeka ile yapılan videoyu Aytuğ Scioti'nin hazırladığı öğrenildi.

USTA SANATÇI, 92. YAŞ GÜNÜNDE YAPAY ZEKAYLA ANILDI

Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından Zeki Müren 92. yaş gününde yapay zeka ile yapılan klip ile anılmıştı.

Oğuzhan Uğur paylaştı, dinleyenlerin gözleri doldu: Norm Ender ve korosundan 100. yıl marşıOğuzhan Uğur paylaştı, dinleyenlerin gözleri doldu: Norm Ender ve korosundan 100. yıl marşıGüncel

Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var
İYİ Parti'de bir istifa daha: Oyunu artıran tek ilçeydi İYİ Parti'de bir istifa daha: Oyunu artıran tek ilçeydi
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın! İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın!
Uzmanı kötü haberi verdi: Emekli maaşlarında neler oluyor? Emekli maaşlarında neler oluyor?
Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi! Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi!
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu: Konteyner kente ateş düştü Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu: Konteyner kente ateş düştü
Buse Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi: 'Babamla para konusunu konuşmam, utanırım' Buse Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi: 'Babamla para konusunu konuşmam, utanırım'