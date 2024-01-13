Zeki Müren'e yapay zeka ile 'Parla' söyletildi

Rap şarkıcısı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100’üncü yılı için yapılan 'Parla marşı, yapay zekayla şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren’e söyletildi. Müren'in 'Parla' yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Yapay zeka ile yapılan videoyu Aytuğ Scioti'nin hazırladığı öğrenildi.

USTA SANATÇI, 92. YAŞ GÜNÜNDE YAPAY ZEKAYLA ANILDI

Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından Zeki Müren 92. yaş gününde yapay zeka ile yapılan klip ile anılmıştı.