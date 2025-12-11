‘Zehirleme’ İddiası Okulu Karıştırdı: Veliler ‘Doğru Değil’ Dedi, Müdür Aksini Söyledi! 1 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Arnavutköy’deki Şeyh Şamil İlköğretim Okulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre temizlik görevlisi Züfre S., öğle yemeği için dondurucudan çıkarılan ve tezgahta pişirilmek üzere bekletilen tavuk yemeğine çamaşır suyu ekledi. Durum kısa sürede fark edilince okul yönetimi harekete geçti.

OKUL MÜDÜRÜ ŞİKÂYETTE BULUNDU

Okul müdürü Y.B., zehirlenme teşebbüsü şüphesiyle karakola giderek Züfre S. hakkında şikâyetçi oldu.

TEMİZLİK PERSONELİ TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan Züfre S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OKULDA DETAYLI İNCELEME

Olayın ardından polis ekipleri okulda incelemelerde bulundu. Tavuk yemeğinden alınan örnekler laboratuvara gönderildi. Numunelerde kimyasal analiz yapılacağı ve olayın, incelemelerin tamamlanmasıyla kesinlik kazanacağı belirtildi.

‘İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK BİR KADIN DEĞİL’

Züfre S.'nin eski çalışma arkadaşı Gizem Yılmaz, "Ben 3 yıl önce bu okulda çalıştım kantinde. Züfre arkadaşımı da aşağı yukarı ben burada 10 senedir tanıyorum. 3 yılda da beraber çalıştım. Bu kadının böyle bir şey yapması imkan dahilinde değil. Bu kadın sokaktaki canlılara bile bakan bir kadın. Kaldı ki insan sağlığına zarar verecek bir kadın asla değil. Arkadaşımızdan bildiğimiz kadarıyla bazı kadrolu olduğu için açıkçası çalışmalarını mı istemiyorlardı, ne yapıyorlardı sürekli mobbing uygulamaya başladılar. Arkadaşımız da bunu gitti şikayet etti. Şikayet ettikten sonra müfettişler gelip gitmeye başladı. Bu olaydan sonra da zaten araları ister istemez sürtüşmeli oldu. Daha sonra da böyle bir şey yapıldı. Bu kesinlikle olacak bir şey değil. Burası okul; temizlik malzemeleri burada olacak tabii ki. Bu okulda neden yemek yapılıyor. Kaldı ki bu arkadaşımızın yaptığı görülmüyor. Bu yemeğin içine bunu kattığı görülmüyor. Neden suçlanıyor? Müdür Bey, 'Ben gözümle gördüm' demiş. Eğer bunu gözüyle gördüyse bu Züfre hanımı görüyorsa bu kamera sonuçta müdür beyin gördüğünü de görmüştür. Peki bu kamera kayıtları nerede? Bunlar neden çıkmıyor? Bütün kamera kayıtlarının biz çıkmasını istiyoruz. Biz arkadaşımızın suçsuz yere yattığını düşünüyoruz ve bunda kimin suçu varsa hepsinin içeri girmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘İNTİKAM AMAÇLI YAPILDIĞI BELLİ’

Eski Okul Aile Birliği Başkanı Aysun Özer, "Ben de daha önce 2 yıl burada Okul Aile Birliği görevi yaptım. Arkadaşımız 14 yıldır bu okulda. Evet bunun bir komplo olduğunu hepimiz eminiz ve bütün buradaki veliler dahil hepsi içinde. Bunun gerçekten daha önceki sürtüşmeye dahil bir intikam amaçlı yapıldığı belli bu kadına. Kadını buradan lojmandan çıkarmak istediler. Kadın kadrolu olduğu için buna hiçbir işlem uygulayamadı; ama bunun için kadına çok büyük mobbing uygulandı. Bu mobbing uygulaması altında kadını bezdirdiler ama kadın bunu yapabilecek bir insan değil” şeklinde konuştu.

'BUNU HAK ETMEDİ'

Veli Arzu Kuloğlu ise, şunları söyledi: "Çocuğum bu okula ikinci sınıfa gidiyor. Asla böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Züfre Hanım çünkü buranın çok eski çalışanı. Benim 17 yaşında bir kızım daha var. O da bu okuldan mezun olmuştu. En ufak bir telefonumuzda 'Abla gönderiyoruz çocuğu' dediğimizde 'Hiç tereddüt etmeyin tamam alıyorum hemen içeri' diyen bir abla. Kesinlikle böyle bir şey yapamaz. Kesinlikle tamamen iftira atıldı. Daha önce müdür beyle problemleri vardı. Bunu herkes biliyordu; bilmeyen yoktu. Bütün veliler de biliyorlardı. En son bir karar aşamasına geçilecekti. Karar aşamasına geçmeden böyle bir şey olduğunu düşünüyoruz; ama çok yanlış. Gerçekten Züfre hanım bunu hak etmedi; asla hak etmedi.”

'KIZ KARDEŞİME TERS HAREKETLERİ VARDI!

Züfre S.'nin ablası Ayşe Kaplan ise, "Benim kız kardeşim burada 10 yıldır çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı olmadı. Sonra buraya 2-3 sene önce gelen müdürle bir anlaşmazlığı oldu. Müdürün kız kardeşime ters hareketleri vardı ve onu buradan çıkarmak istedi. Benim kız kardeşime yemek yaptırıyorlardı; temizlik yaptırıyorlardı. Kendilerine özel yemek yaptırıyorlardı. Sonra ona yemek yaptırmayı bıraktılar. 1 senelik aldıkları elemana yemek yaptırıyordu müdür. Benim kız kardeşim mutfağı kullanıyordu. Mutfağa girip çıkıyor orada çalışıyor. Müdürün aldığı yeni personel evde yemek yapıp okulda da yapıyor evinde yemek yapıp okula geliyor. Tencerede bir parça et varmış. Kız kardeşim de kendine kahvaltı hazırlıyor mutfakta. Eti oraya koymuşlar 3 saat içinde hiç kimse yanaşmamış ete. Yukarıda müdür kameraya çekiyor onu. Fotoğrafını alıyor, videoya çekiyor. İzliyor kız kardeşim oradan dönerken. Oraya çamaşır suyunu da koyuyorlar; görünüyor. Temizlik personeli geliyor oraya diyor ki, 'Yemek çok acayip bir şey kokuyor. Çamaşır suyu kokuyor' diyor” diye konuştu.

'YENİ PERSONELİ ALMAK İÇİN YAPTI'

Ayşe Kaplan, olayın devamında yaşananları şu sözlerle anlattı: “Müdürüne, 'Hocam kameraya bakın' diyor. Hep beraber oraya gidiyorlar müdür de gidiyor. Diyor ki, "Evet, çamaşır suyu. Züfre hanım siz bana böyle bir şey mi kuracaktınız' diyor. Züfre de 'Ne diyorsun hocam sen? Nasıl konuşuyorsun? Çağır polisi' diyor. 'Ben öyle bir şey yaptıysam nasıl konuşuyorsun sen öyle' diyor kardeşim. 'Hadi hadi' diyerek yumuşuyor sonra da 'Senin yapmadığın videolarda çıkar' diyor sonra da 'Önemi yok' diyor. 2 gün öyle sallıyor; 2 gün sonra videoları karakola götürüyor. Yeni personeli kadroya aldırmak için kız kardeşimle zıttı. Zaten benim kız kardeşimle bayağıdır uğraşıyordu. Müfettişler gidip geliyordu okula. Daha önce böyle olaylarda yaşadılar kız kardeşimle. Yeni personelle birlikte bunlar kardeşime komplo kurdular."

Kaynak: DHA