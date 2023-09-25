Zafer Partisi kapatılır mı? Genel Başkan Yardımcısı yanıtladı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Güler, kurucu üyesinin gözaltına alınmasının ardından partinin kapatılmasına yönelik bir tehdit olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Zafer Partisi kapatılır mı? Genel Başkan Yardımcısı yanıtladı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Güler, 'Sığınmacı karşıtı' söylem ve haberler nedeniyle bazı gazeteci ve haber sitesi sahipleri birlikte gözaltına alınan Zafer Partisi kurucu üyesi Eray Ertürk'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de Söz Sende programına katılan Güler, gazeteci Barış Terkoğlu'nun "Zafer Partisi kapatılabilir mi?" sorusunu yanıtladı.

Güler, "Türkiye'de hukuk adına o kadar trajikomik şeyler oluyor ki, dolayısıyla Zafer Partisi'ne bir dava açılabilir mi, dediğinizde hemen "hayır" diyemiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de hukukun nasıl işlediğini biliyoruz. Zafer Partisi pek çok provokasyon ile karşılaştı. Bunun en sonuncusu geçtiğimiz cumartesi İstanbul'da ırkçılık karşıtı bir miting düzenlendi. Buna karşılık bir örgütlenme oldu. Aynı yerde bir miting düzenlemeye çalıştılar. Zafer Partisi'ni de bunun içine çekmeye çalıştılar. Dolayısıyla ırkçılık karşıtı bir mitinge katılmak Zafer Partisi'nin yapacağı bir iş değildi. Irkçılığa biz de karşıyız. Bu provokasyona gelmeyince Zafer Partisi, sanırım daha önce planlanmış adliyeden kaynaklı eylem planı devreye sokuldu. Bu büyük ölçüde korkutma eylemi" dedi.

Etiketler
Zafer Partisi
Son Güncelleme:
Binlerce Yıllık Şifa Kaynağı: İbn-i Sina'nın Önerdiği 3 Baharat Binlerce Yıllık Şifa Kaynağı: İbn-i Sina'nın Önerdiği 3 Baharat
AKP'de bir il başkanı daha istifa etti AKP'de bir il başkanı daha istifa etti
CHP'li Açıkel uyardı: Yüz binlerce öğrenci yerel seçimde oy kullanamayacak Yüz binlerce öğrenci yerel seçimde oy kullanamayacak
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'dan kötü haber! Günlerdir hastanedeydi Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'dan kötü haber! Günlerdir hastanedeydi
ÇOK OKUNANLAR
Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu! Hissettikleri her şey çıkıyor Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu
Kuyumcularda yeni dönem: Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak
SGK Başuzmanı milyonları ilgilendiren Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı: Bu kişiler yararlanamayacak! İşte Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detaylar: Bu kişiler yararlanamayacak!
Milyonluk 'kargo' vurgunu: Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı! Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı!
Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı: İşte İstanbul’un sigortalılık oranı… Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı