Zabıtaya yakalanan dilenci kadın sokak ortasında tuvaletini yaptı!

Bilecik'te zabıtalara yakalanan dilenci kadın, kurtulmak için sokak ortasına tuvaletini yaptı

Son Güncelleme:
Zabıtaya yakalanan dilenci kadın sokak ortasında tuvaletini yaptı!

Bilecik'te yanlarında getirdikleri yiyecek atıklarını yerlere döküp çöpten toplamış gibi yaparak para toplayan 5 kadın ortalığı birbirine kattı. Zabıtalara direnen dilencilerden biri sokak ortasında tuvaletini yaptı.

Bilecik Belediyes'ine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki çöp konteynırlarının yanlarında yiyecek ayıklayarak insanların duyguları sömüren şahıslar olduğu ihbarını alan ekipleri hemen harekete geçti. 6 ekip kent merkezinde dağılırken şahıslardan 5'i yakalandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Karayolları Kavşağında yakalanan şahıs ise zabıtaya yapmadığı bırakmadı. Zabıta amirini gören kadın ilk olarak altındaki şalvarını çıkararak küçük tuvaletini yaparken, ardından kendisini görüntüleyen zabıta memuruna terlik çıkartıp "seni döverim" dedi. Çığlıklar atarak vatandaşları toplamaya çalışan kadına asayiş ekipleri müdahale etti.

5 kadın, ekipler tarafından şehir dışı edilirken, zabıta ekipleri insanların duygularıyla bu şekilde oynayan dilencilere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bilecik
Son Güncelleme:
Yeniden Refah lideri Erbakan: Belediye başkanlarımıza AKP'ye geçmeleri yönünde baskı yapılıyor Erbakan: Belediye başkanlarımıza AKP'ye geçmeleri yönünde baskı yapılıyor
Emeklilere 18 bin TL ödeme: 81 ildeki emeklilerin banka hesabına yatırılacak Emeklilere 18 bin TL ödeme: 81 ildeki emeklilerin banka hesabına yatırılacak
'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor 'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor
Selçuk Kozağaçlı'nın cezasında düzenleme: Yargıtay kararı onadı Selçuk Kozağaçlı'nın cezasında düzenleme: Yargıtay kararı onadı
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye bütün mekanizmalar devreye girdi İYİ Parti'de genel başkanlık seçimini kaybeden Koray Aydın: Kazanmayayım diye...
Kulis: İYİ Parti'de Koray Aydın ve destekçileri yeni yol haritası belirleyecek İYİ Parti'de kurultayı kaybeden isim yeni yol haritası belirleyecek
AKP kulisleri: Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı olabilir
Esenyurt’ta eskort ile pazarlık kavgası: Yanlışlıkla kardeşini öldürdü! Eskort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldürdü
AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti AKP'li iki belediye meclis üyesi istifa etti