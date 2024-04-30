Zabıtaya yakalanan dilenci kadın sokak ortasında tuvaletini yaptı!

Bilecik'te yanlarında getirdikleri yiyecek atıklarını yerlere döküp çöpten toplamış gibi yaparak para toplayan 5 kadın ortalığı birbirine kattı. Zabıtalara direnen dilencilerden biri sokak ortasında tuvaletini yaptı.

Bilecik Belediyes'ine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki çöp konteynırlarının yanlarında yiyecek ayıklayarak insanların duyguları sömüren şahıslar olduğu ihbarını alan ekipleri hemen harekete geçti. 6 ekip kent merkezinde dağılırken şahıslardan 5'i yakalandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Karayolları Kavşağında yakalanan şahıs ise zabıtaya yapmadığı bırakmadı. Zabıta amirini gören kadın ilk olarak altındaki şalvarını çıkararak küçük tuvaletini yaparken, ardından kendisini görüntüleyen zabıta memuruna terlik çıkartıp "seni döverim" dedi. Çığlıklar atarak vatandaşları toplamaya çalışan kadına asayiş ekipleri müdahale etti.

5 kadın, ekipler tarafından şehir dışı edilirken, zabıta ekipleri insanların duygularıyla bu şekilde oynayan dilencilere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA