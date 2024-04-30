Selçuk Kozağaçlı'nın cezasında düzenleme: Yargıtay kararı onadı

Yargıtay, örgüt üyeliği iddiasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın cezasını 10 yıl 15 ay olarak düzenledi ve onadı.

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Selçuk Kozağaçlı'nın cezasında düzenleme: Yargıtay kararı onadı

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın cezası onandı.

13 Kasım 2017'de DHKP/C örgütü üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan Selçuk Kozağaçlı'nın cezasında düzenlemeye gidildi.

MLSA'nın aktardığına göre Yargıtay, Kozağaçlı'nın 12 yıl hapis cezasını, 10 yıl 15 ay olarak düzeltilerek onadı.

Kozağaçlı ile Avukat Barkın Timtik hakkındaki cezaların onanmasına hükmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yargılanan diğer avukatlarla ilgili istinaf incelemesi kararı verdi.

Timtik, “Örgüt üyeliği”nden 12, “örgüt propagandasından 7 yıl, “direnme” suçundan 1 yıl, yasadışı gösteriye katılmaktan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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