Selçuk Kozağaçlı'nın cezasında düzenleme: Yargıtay kararı onadı

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın cezası onandı.

13 Kasım 2017'de DHKP/C örgütü üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan Selçuk Kozağaçlı'nın cezasında düzenlemeye gidildi.

MLSA'nın aktardığına göre Yargıtay, Kozağaçlı'nın 12 yıl hapis cezasını, 10 yıl 15 ay olarak düzeltilerek onadı.

Kozağaçlı ile Avukat Barkın Timtik hakkındaki cezaların onanmasına hükmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yargılanan diğer avukatlarla ilgili istinaf incelemesi kararı verdi.

Timtik, “Örgüt üyeliği”nden 12, “örgüt propagandasından 7 yıl, “direnme” suçundan 1 yıl, yasadışı gösteriye katılmaktan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın hapis cezası onandı: 10 yıl 15 ay hapis@chdgenelmerkez Başkanı Selçuk Kozağaçlı'ya açılan örgüt üyeliği davasında verilen 12 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından 10 yıl 15 ay olarak düzeltilerek onandı.



Kozağaçlı ile Avukat Barkın Timtik… https://t.co/OsZ9rB947b pic.twitter.com/5PUmKB1zqt — MLSA (@mlsaturkey) April 30, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem