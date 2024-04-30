İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs duyurusu: Hiçbir sendika başvuru yapmadı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs ile ilgili yeni bir duyuru yaptı.

Valiliğin yaptığı duyuruda, herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmadığı kaydedildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır."

Kaynak: Gerçek Gündem