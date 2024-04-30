İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs duyurusu: Hiçbir sendika başvuru yapmadı
Valilikten yapılan açıklamada, hiçbir kutlama noktasın hiçbir sendika tarafından başvuru yapılmadığı kaydedildi.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs ile ilgili yeni bir duyuru yaptı.
Valiliğin yaptığı duyuruda, herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmadığı kaydedildi.
Yapılan açıklama şöyle:
"Valiliğimizce belirlenen 40 kutlama noktasına şu ana kadar herhangi bir sendikadan 1 Mayıs kutlaması için başvuru yapılmamıştır."
Kaynak: Gerçek Gündem
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