Zabıtadan Fırınlara Gramaj Denetimi

Vatandaşlardan gelen şikâyetler başta olmak üzere rutin denetimlere ara vermeden devam eden ekipler, fırınlarda gramaj, hijyen, fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirdi. 1

4 fırında gerçekleştirilen denetimlerde bir aksaklık görünmezken, ekmek gramajı ve hijyen konusunda işletmelere yeniden uyarı yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için 14 ayrı noktada faaliyette bulunan fırınlarda denetimler gerçekleştirildi. Belediyeye ait tartı ile ekmekler tek tek tartıldı. Gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde çalışan personelin bone, eldiven, cerrahi yüz maskesi ve önlük kullanmaması, iş yerlerinde çöp koymaya uygun çöp kabı bulundurulması konusunda tekrar uyarılar yapıldı” denildi.

Kaynak: İHA